С 1 апреля стоимость завтраков и обедов в школах Петербурга подорожает почти на 30%

Стоимость завтраков и обедов в школах Петербурга увеличится с 1 апреля. Рост цены составит почти 30%.

Так, стоимость завтрака увеличится с 68 до 87 рублей, обеда — с 119 до 131 рублей, а комплексного обеда — с 188 до 218 рублей. Такое решение городские власти объяснили тем, что установленная с 1 января стоимость питания не может покрыть расходы, которые выросли в связи с подорожанием продуктов.

Напомним, с 2020 года завтраки для учащихся начальной школы бесплатны.