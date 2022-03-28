Препятствий у россиян для поездок в Финляндию по-прежнему нет

Перевозчики увеличили количество автобусных рейсов в Хельсинки после отмены поездов «Аллегро».

Об этом Невские новости пишут 28 марта, в понедельник.

Как поделился изданию директор по маркетингу компании Ecolines Андрей Волков, сейчас автобусы предприятия перевозят петербуржцев в Финляндию в штатном режиме и сокращать число рейсов не собираются.

По словам Волкова, пассажирский поток только увеличивается. Из Петербурга сейчас отправляются два автобусных рейса: Петербург — Хельсинки и Петербург — Лаппеенранта.

Кроме того, во второй половине апреля рейсы в Хельсинки станут ежедневными, а в Лаппеенранту их число увеличат до шести в неделю.