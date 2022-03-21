Ежедневно из России в Финляндию уезжает до 900 человек

Сотни россиян ежесуточно уезжают в Финляндию на поездах «Аллегро». Высокий спрос начался в конце февраля, когда ЕС закрыл небо для России.

Как сообщает СЗТУ 21 марта, в понедельник, ежедневно между Санкт-Петербургом и Хельсинки курсируют по четыре рейса поезда «Аллегро» в каждом направлении. За сутки российско-финскую границу пересекает от 500 до 900 пассажиров. Большинство из них едут из России в Финляндию (70%).

В настоящее время состав пассажиропотока изменился в связи с закрытием авиасообщения с Российской Федерацией. Возросло количество убывающих на «Аллегро» россиян, имеющих вид на жительство в иностранных государствах (преимущественно страны Евросоюза, США и т.д.) и следующих транзитом через территорию Финляндии, — сообщают в ведомстве.