На телах мирных людей украинские националисты вырезали свои символы и свастику.

Об этом со ссылкой на оборонное ведомство пишет РИА Новости вечером, 28 марта.

В Мариуполе находят тела жертв украинских нацистов со следами зверских пыток и издевательств. Сообщает об этом начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В подвалах зданий города Мариуполя, освобожденных от националистов, обнаружены тела гражданских лиц со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой. Кроме того, спасенные из города мирные жители подтверждают вопиющие факты того, как неонацисты, зная, что в подвалах находятся женщины с детьми, намеренно забрасывали их гранатами, — говорит Мизинцев.