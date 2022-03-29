«Магу» подозревают в изнасиловании 12-летней в Новом Свете

По информации ivbg.ru, 28 марта в полицию обратилась жительница поселка Новый Свет Гатчинского района Ленинградской области.

Женщина написала заявление о сексуальном насилии в отношении ее 12-летней дочери. По ее словам, это случилось в ее квартире в феврале 2022 года. Насильник – некий «Мага».

Обстоятельства происшествия устанавливается.