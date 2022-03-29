Петербуржцы смогут арендовать самокаты Юрент на льготных условиях c подпиской МТС Premium

МТС добавила в подписку МТС Premium скидку на аренду самокатов Юрент. Стоимость подписки Юрент Plus для пользователей МТС Premium снижена до 99 рублей и позволяет оплачивать только фактическое время пользования самокатом.

Льготные условия работают в Санкт-Петербурге, а также в Великом Новгороде, пяти городах Московского региона и Сочи. С апреля специальные условия будут доступны для подписчиков МТС Premium во всех городах присутствия сервиса Юрент.

Мы продолжаем реализацию проектов, способствующих развитию комфортной городской среды, и расширяющих возможности для наших пользователей. В феврале МТС инвестировала 740 миллионов рублей в сервис аренды самокатов, и сейчас в дополнение к цифровым и развлекательным сервисам подписки МТС Premium, мы рады предложить пользователям кикшеринг на выгодных условиях. Юрент — одна из крупнейших в России кикшеринговых компаний, обладающая парком в 60 тысяч электросамокатов и охватывающая большинство регионов страны. Уверена, что наши пользователи смогут оценить все плюсы коллаборации в самое ближайшее время, — отметила вице-президент МТС по развитию экосистемы и маркетингу Ольга Зиборова.

Воспользоваться специальными условиями можно при условии одновременного подключения подписок MTC Premium и Юрент Plus.

Подписка МТС Premium доступна абонентам всех операторов связи во всех регионах России и дает возможность пользоваться наиболее востребованными сервисами экосистемы МТС. Подписчикам доступны 50 ГБ интернета, онлайн-кинотеатр KION с оригинальными сериалами и эксклюзивными премьерами, облачное хранилище «Вторая память» с объемом 512 ГБ, МТС Music с доступом к миллионам треков. Кроме того, в рамках подписки доступны бесплатная блокировка спам-звонков, приоритетное обслуживание в салонах, контактном центре и МТС Банке.

Подписка Юрент Plus — это информационная услуга сервиса Юрент, доступная пользователям МТС Premium на льготных условиях. В рамках подписки предоставляется скидка в размере 100% на активацию самоката в сервисе Юрент, оплата происходит только за минуты аренды самоката. Ограничений по количеству активаций самоката в течение месяца нет. Подключить подписку можно на сайте начиная с 16 марта 2022 года.