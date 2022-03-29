В Ленобласти в этом году планируют достроить не менее 30 соцобъектов

В Ленобласти до конца 2022 года будут сданы не менее 30 социальных объектов в рамках федеральной программы. Стоимость их строительства составит 6,5 млрд рублей.

Среди которых восемь объектов здравоохранения, ветеринарная лечебница, восемь спортивных объектов, четыре культурно-досуговых объекта, 10 объектов образования. Всего в строительстве сейчас находится порядка 80 социальных объектов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил зампред правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

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Он также добавил, что в целом по региону поставлена задача в этом году построить 2 млн 950 тысяч квадратных метров жилья – это и многоквартирные дома, и индивидуальное жилищное строительство.