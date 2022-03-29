Женщина морила голодом новорожденного ребенка в Петербурге

В Петербурге малыша возрастом всего 6 дней госпитализировали в больницу в состоянии истощения.

Как пишет Мойка78, в минувшие сутки, 28 марта, из больницы в полицию Невского района поступила телефонограмма о том, что 6-дневный мальчик поступил в состоянии истощения.

В пресс-службе МВД Петербургу и Ленобласти уточнили, что мама младенца, приезжая из среднеазиатских стран, ушла с ребенком на вторые сутки после родов под расписку. Однако врачи настаивали на продолжение лечения. После госпитализации мать рассказала, что малыш два дня отказывался принимать пищу.