Мужчина, распыливший огнетушитель в салон машины с детьми, хотел устроить автоподставу

Неадекват и его приятель хотели подставить водителя, бросившись под его машину во время движения. Однако симулянты не учли, что их снимают на камеру из другой машины.

Появилась предыстория инцидента, произошедшего в Колпино, где пьяный мужчина распылил огнетушитель в салон автомобиля с тремя детьми.

Как стало известно порталу 78.ru, двое мужчин пытались устроить автоподставу водителю «Лады». Один из «героев» видео специально шел в сторону двигающейся машины и сымитировал наезд на него. Тут же собутыльники устроили перепалку с водителем и пытались вытащить его из машины.

Весь этот процесс снимался на камеру из другого автомобиля. Водитель «УАЗ» вместе с детьми ждал жену из магазина, наблюдая происходящее. В итоге он не смог остаться в стороне и предупредил агрессоров, что созданная ими конфликтная ситуация записана на камеру. Сразу после этого один из «жертв наезда» зашёл в салон сотовой связи, взял огнетушитель и со словами «у вас машина горит» распылил его в салон.

Напомним, у главы семейства после распыления огнетушителя диагностировали химический ожог слизистых верхних век, а у детей — девочка семи лет и два мальчика в возрасте 1 года и 5 лет — отравление порошковым огнетушителем. После оказания медпомощь их отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что мужчина был пьян, он нигде не работает. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.