Супруги из Ленобласти создали в своей квартире ботанический сад

Супружеская пара с говорящей фамилией Садовые организовали у себя дома настоящий флорариум. Они выращивает овощи, фрукты и пряные травы.
В гостях у знатоков ботаники и флористики во Всеволожском районе Ленобласти побывала редакция Mash на Мойке.
Чета аграриев выращивает множество растений прямо у себя в квартире. Среди экспонатов есть даже редкие лилии из голландских семян. Квартирным садоводством они занимаются круглый год. В холодное время года основная работа с саженцами идёт на чердаке, освещенном неоном. Когда теплеет — перцы и томаты отправляются на грядку во дворе дома.
Сейчас основная мечта главы семейства — большой виноградник и производить вино в промышленных масштабах.
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29.03.2022 104