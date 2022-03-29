Супруги из Ленобласти создали в своей квартире ботанический сад

Супружеская пара с говорящей фамилией Садовые организовали у себя дома настоящий флорариум. Они выращивает овощи, фрукты и пряные травы.

В гостях у знатоков ботаники и флористики во Всеволожском районе Ленобласти побывала редакция Mash на Мойке.

Чета аграриев выращивает множество растений прямо у себя в квартире. Среди экспонатов есть даже редкие лилии из голландских семян. Квартирным садоводством они занимаются круглый год. В холодное время года основная работа с саженцами идёт на чердаке, освещенном неоном. Когда теплеет — перцы и томаты отправляются на грядку во дворе дома.

Сейчас основная мечта главы семейства — большой виноградник и производить вино в промышленных масштабах.