Сокращенная рабочая неделя может помочь сохранить занятость в России

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александра Шершукова. По его словам, введение сокращенной рабочей недели может быть одной из мер по сохранению рабочих мест.

«Здесь ситуация следующая. Сократившееся количество рабочих мест, на них претендует большее количество людей. Возможно, имеет смысл сократить продолжительность нормального рабочего времени для того, чтобы разделить эту ставку без потери заработной платы между несколькими работниками», – рассказал Александр Шершуков

По мнению замглавы ФНПР, мера может быть введена в системообразующих отраслях экономики. Поэтому необходима дискуссия.