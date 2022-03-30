Жители Ленобласти прислали в редакцию ivbg.ru фотоснимки, на которых изображено редкое природное явление — ледяные блины, запечатленные в селе Старая Ладога Волховского района.

«Хрустальный» феномен обнаружили возле пристани, что находится недалеко от Староладожского Никольского мужского монастыря в Волховском районе.

Считается, что ледяные блины является редким гидрометеорологическим явлением. Для их возникновения требуется ряд условий. При приближении температуры к нулю на поверхности воды появляется «снежное сало», которое состоит из крупинчатого снега. Если при этом выпадает снег и понижается температура воздуха, то «сало» преобразуется в снежуру.

Затем в дело вступает ветер, разделяя снежуру на несколько частей, которые позже обледеневают.

Далее происходит шлифовка льдин за счет ветра и ледяной воды. Отсюда появляются ледяные блинчики.

Напомним, что в середине январе в Ленобласти было замечено другое необычное явление недалеко от Шепелевского маяка. Финский залив, покрытый льдом, стал напоминать поле перерождений, из которого лезут «Чужие».