Оплата газа в рублях: что ждет Европу в случае отказа?

Страны, которые входят в «Большую семерку», заявили о не согласии оплачивать газ в рублях. Россия, в свою очередь, дала понять, что не намерена обеспечивать бесплатным топливом недружественные государства в нынешних условиях санкций. Вариантов развития событий два: либо Запад согласится на российские условия, либо западные страны ожидает глобальные негативные изменения в энергетической сфере. Рассказываем, какие возможные последствия грозят Европе в случае отказа расплачиваться за газ российской валютой.

Предыстория

24 марта 2022 года глава России Владимир Путин дал поручение Центробанку, «Газпрому» и правительству изменить действующие газовые контакты с недружественными государствами, заменив оплату в долларах и евро на рубли. Первый отчет планируется рассмотреть в Кремле 31 марта, после чего начнутся основные развития событий.

В ответ на нововведение вице-канцлер ФРГ Хабек от лица всех стран-участниц «Большой семерки» заявил, что смена валюты для платежей является нарушением действующих контрактов. Также он обозначил, что европейские страны готовы к любому сценарию, в том числе и к полной остановке газовых поставок.

«Министры иностранных дел и министры энергетики стран G7 пришли к единому мнению в отношении требований Владимира Путина. Будущие оплаты в рублях – это ясный перелом в договоре. Они подчеркнули, что заключенные договоры не могут быть нарушаемы и должны и могут быть верными. Оплата в рублях является неприемлемой», — сказал он.

Отметим, что в официальный список недружественных стран входят: члены Европейского союза, США, Канада, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Австралия, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

Почему в Европе не хотят платить на топливо российской валютой?

Если Запад согласится оплачивать газ рублями, то потеряет контроль над поставщиком и его финансами. В этом случае Россия больше не попадет в ситуацию, когда валюта оплаты может быть заблокирована по политическим мотивам, то есть прибыль от продажи останется в нашей стране. РФ больше не имеет стратегического и экономического мотива для накоплений долларов или евро, что уменьшает влияние санкций.

Какие последствия ждут Запад при отказе оплачивать газ рублями?

По словам инвестиционного стратега УК «Ари Капитал» Сергея Уварова, отказ в оплате российской валютой приведет к остановке поставок топлива в Европу, что повлечет за собой разрушение энергетической сферы западных стран. Произойдет большой скачок цен на голубое топливо и переход на вынужденный экономный режим использования газа, к чему многие жители западных стран не привыкли. Остановки производств, потеря рабочих мест и недовольство граждан станут последствиями отказа.

Говоря о замене топлива на уголь и о альтернативной энергетике, стоит отметить, что большинство шагов в этом направлении уже выполнены, так что мало что изменится в лучшую сторону. Попытки доставлять газ из США или Катара создадут множество трудностей. У Америки газ расписан и свободных мощностей мало. В Европу могут выделить не более 15 миллиардов кубов сжиженного природного газа (СПГ). Кроме того, выйдет это в разы дороже, чем предлагает Россия.

«Это даже меньше 1/3 поставок в Германию из того, что мы поставляли. Все эти заявления даже по математике не сходятся. 155 миллиардов и 15 миллиардов кубов. Им придется остановить всю промышленность, население перестанет отапливать свои дома, электростанции остановятся. Такой ценой, конечно, можно отойти от российской зависимости», – озвучил глава фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Что касается Катара, то в стране на основное число поставок уже подписаны договоры. Остаток вряд сможет покрыть европейский спрос.

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Какие страны зависят от российского газа?

Отечественный газ покрывает треть газовых нужд европейских стран, но в каждом конкретном государстве зависимость от российского топлива разная. В предлагаемых в интернете источниках данные расходятся и нет четкой картины сегодняшнего дня. Но в общем можно выявить, что наиболее зависимы от российского голубого топлива считаются страны Восточной и Центральной Европы. Болгария, Словакия, Северная Македония, Финляндия, Греция, Сербия пострадают больше всех, так доля импорта газа из России достигает больше 75%. Также под удар попадут Австрия, Германия, Латвия, Венгрия и Польша, где РФ является основным поставщиком топлива. Менее зависимы, но также уязвимы — Франция, Италия, Чехия и Турция.