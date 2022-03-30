Александр Дрозденко осмотрел строительство ледовой арены в Рощино

В ходе рабочей поездки в Выборгский район губернатор побывал в Рощино

В Рощино в 2023 году должен появится целый комплекс объектов массового спорта с тренировочной площадкой, хоккейным полем и зоной пляжных видов спорта у озера.

«По плану объекты должны сдаваться одновременно — ледовая арена и футбольное поле. Предлагаю пересмотреть планы, и, если позволяют условия контактов, вводить в строй объекты по мере готовности, чтобы у спортсменов была возможность тренироваться, у жителей — заниматься спортом», — прокомментировал глава региона.

Первым этапом, кроме строительства ледовой арены, предусмотрено увеличение вместимости трибун действующего стадиона. Во вторую очередь на футбольном поле заменят имеющийся газон на газон из искусственной травы, а также будет обустроена зона пляжных видов спорта.

Ледовая арена представляет собой одноэтажный корпус, в составе которого будут расположена вестибюльная группа с гардеробом и прокатом коньков, зал ледовой арены с хоккейным полем 56*26 метров, 4 раздевалки, 2 тренерские, медицинский кабинет, зал хореографической подготовки. Стоимость строительства, вместе с оборудованием, составляет 470,5 млн рублей.

Новая ледовая арена в Рощино появится в том числе благодаря спортивным успехам команды «Флагман» из Всеволожска в «Ночной хоккейной лиге». Эта победа принесла региону дополнительные 100 млн рублей на строительство арены.