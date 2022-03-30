В России разрешили ввоз импортных товаров, без согласия правообладателя

В стране узаконили так называемый параллельный импорт. Россияне могут ввозить зарубежный товар, не боясь реакции владельца товарного знака.

Об этом пишет Фонтанка в среду, 30 марта, ссылаясь на заявление премьер-министра Михаила Мишустина.

Правительство получило право определять перечень продукции, в отношении которой будет устанавливаться международный принцип исчерпания прав на товарный знак в случае, когда она продается владельцем в любой части мира. Такой подход позволит гарантировать поставки товаров, несмотря на санкции, — говорится в релизе.

Однако завозить все подряд россиянам не позволят. Перечень товаров подготовит Минпромторг. В ведомстве также отмечают, что данная мера не означает легализацию контрафакта. Этот инструмент позволит «расширить российский товарный рынок и снизить цены на реализуемую продукцию».