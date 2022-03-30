Выборгские таможенники не выпустили в Финляндию более двух тонн холодильников

На границе в Выборгском районе Ленобласти таможенники развернули несколько партий импортных товаров. Оборудование входит в список запрещенных к вывозу.

Через пункты пропуска «Торфяновка» и «Светогорск» в Финляндию пытались вывезти более двух тонн холодильного оборудования, почти пять тонн пневмоцилиндров, более 19 тонн электродов, чуть менее двух тонн частей промышленных ректификационных колонн. Также через границу пытались переместить четыре машины с пресс-формами для производства покрышек.

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Вся эта продукция включена в перечень импортных товаров и оборудования, запрещенных к вывозу из РФ. В этот список включено более 200 наименований, сообщает пресс-служба Выборгской таможни.