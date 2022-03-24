Выборгские таможенники остановили машину с сотней батареек и блесен

В Выборгском районе Ленобласти водитель тягача пытался тайком провезти через МАПП «Торфяновка» незадекларированные товары.

В его машине нашли аксессуары для рыбалки: блесны и воблеры, 209 упаковок аккумуляторных батареек, 16 садовых светильников, 11 пар беспроводных наушников, восемь наборов бит, средства для личной гигиены и другие товары.

Водитель не смог доказать, что перевозит товар для личного использования. В отношении него начато административное производство, сообщает пресс-служба таможни.