В Волосовском районе заметили краснокнижных канадских казарок — видео

Птицы прилетели в Ленобласть почти на месяц раньше, чем обычно.

Как рассказали в комитете по животному миру, весной пролет у канадских казарок наблюдается во второй половине апреля – первой половине мая. Во время сезонной миграции птицу можно встретить в западной части Ленобласти на Финском заливе, Карельском перешейке и Ладожском озере.

Источник: vk.com/ohotnadzor47

Охота на казарку запрещена из-за ее малой численности. Этот вид занесен в Красную Книгу РФ и считается исчезнувшим.