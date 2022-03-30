В Волосовском районе заметили краснокнижных канадских казарок — видео

Автор: Гузель Галимова
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Птицы прилетели в Ленобласть почти на месяц раньше, чем обычно.

Как рассказали в комитете по животному миру, весной пролет у канадских казарок наблюдается во второй половине апреля – первой половине мая. Во время сезонной миграции птицу можно встретить в западной части Ленобласти на Финском заливе, Карельском перешейке и Ладожском озере.

Источник: vk.com/ohotnadzor47

Охота на казарку запрещена из-за ее малой численности. Этот вид занесен в Красную Книгу РФ и считается исчезнувшим.

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29.03.2022 116
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