На базе отдыха в Ленобласти незаконно держали краснокнижных животных

Сотрудники Росприроднадзора обнаружили на одной из баз отдыха в Ленобласти нескольких краснокнижных животных.

Предприниматель содержал в вольере филина и красного волка без соответствующего разрешения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Росприроднадзор

Красный волк оказался чипирован, его вид считается исчезнувшим в России. По информации, полученной с микрочипа, волчица Злата родилась в 2017 году и получена по Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения, из зоопарка Будапешта по программе сохранения видов. Филин по оказался без чипа, его привезли из Пензы.

Против предпринимателя составили протокол об административном правонарушении, который направили в суд.

Ранее трех краснокнижных дикобразов нашли в торговом центре Петербурга.