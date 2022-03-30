Исторические города и поселки Ленобласти могут перейти под региональное управление

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: личный tg-канал Александра Дрозденко

Александр Дрозденко рассматривает идею вывести небольшие исторические поселения из состава муниципалитетов. 

Об этом глава 47-го региона пишет в своем Telegram-канале 30 марта.

Так, у губернатора Ленобласти появилась идея вывести исторические поселения и города из состава муниципальных районов и взять под региональную «опеку». По мнению Александра Дрозденко, это позволит «привлечь дополнительные средства и ускорить проведение реставрационных работ и реконструкции исторических объектов».

Как уточнил глава области, речь в данном случае идет не о районных центрах, а о таких городах как Новая Ладога, Шлиссельбург, Ивангород и ряде других. В среду, 30 марта, Александр Дрозденко обсудил эту идею с реставраторами. Вероятно, инициатива будет вынесена на обсуждение с муниципальными депутатами.

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30.03.2022 122
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