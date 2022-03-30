Дрозденко: комбикормовый завод «Роскара» — самое современное производство в Европе

Глава Ленобласти Александр Дрозденко посетил новый завод по производству кормов птицефабрики «Роскар».
Завод птицефабрики введен в строй в конце 2021 года и сейчас вышел на проектную мощность — 100 тонн кормов в час, 22 вида кормов для разного возраста и направления птицы, общий объем инвестиций в проект — более 1,6 млрд рублей. Новые корма позволят нарастить объем производства яиц на 120 млн в год.
Напомним, что сейчас птицефабрики «Северная», «Войсковицы», «Роскар», «Синявинская» реализуют свыше 10 инвестиционных проектов на сумму более 10 млрд рублей. Так на территории птицефабрики «Войсковицы» идет строительство нового комплекса для производства 44,4 млн шт. инкубационного яйца год для выращивания бройлеров. А на территории АО «Птицефабрика «Северная» завершилось строительство 16-ти птичников.
Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть занимает первое место в России по объему производства яиц уже не первый год — 3,2 млрд штук в год, свыше 7% от общего объема по РФ и 72% от производства в СЗФО в 2020 году.