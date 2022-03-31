VPN-сервисы: что это такое и какие у них плюсы и минусы?

Многие люди продолжают пользоваться заблокированными на территории РФ социальными сетями и приложения, обходя ограничения с помощью VPN-сервисов. У использования Virtual Private Network есть свои плюсы и минусы. Рассказываем, какие возможности открываются перед пользователем и в чем следует соблюдать осторожность.

Что такое VPN?

VPN или Virtual Private Network, что переводится как «виртуальная частная сеть», представляет собой подключение пользователя к сети с зашифрованными данными виде своеобразного тоннеля, накладывающегося на существующие сети. Через него можно обходить территориальные ограничения и сохранить анонимность в сети Интернет.

Какие возможности для пользователя открывает VPN?

Открывает доступ к разным сайтам из любой точки мира, что позволяет обойти установленные блокировки. Возможность найти провайдеров необходимого контента в определенных странах или по наиболее выгодным предложениям, например, существует практически бесплатный Xbox Game Pass с xCloud, Nvidia NOW, где отсутствуют очереди и большой каталог Netflix. С помощью VPN трафик шифруется, поэтому нельзя проанализировать число скачиваний и количество переданных данных, что влияет на отсутствие регулирования скорости интернета. Защита от хакеров за счет присвоения другого IP-адреса. Создает анонимность загрузок торрента через торрент-VPN, что не позволяет системам мониторинга собрать данные о пользователях. VPN с результате присвоения другого IP-адреса не дает возможность отследить поисковые запросы пользователя, исключая появление рекламы и таргетов об аналогичных продуктах, услугах или местах минувшего поиска. Помогает обезопасить данные о пользователе и трафике при использовании общедоступного Wi-Fi. Позволяет безопасно для сохранности данных использовать информацию на домашнем компьютере через специальные программы. Обход провайдерских блокировок портов, в связи с чем пользователь получает доступ ко многим услугам, если имеется поддержка со стороны сервера на выходе. Например, через VPN можно использовать IP-телефонию и дистанционно управлять DoS-источниками. Возможно использование другого местоположения, в результате чего пользователь способен сделать заказ в любом иностранном магазине или сохранить свою анонимность, общаясь в чате.

Также есть и другие более профильные бонусы.

Есть ли негативные моменты при использовании?

В связи с тем, что популярность сервисов VPN возросла, появились такие, которые представляют опасность для пользовательских данных. По словам главы аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, некоторые туннельные сервисы не вызывают доверия. Поэтому, не следует во время их использования заходить в онлайн-банк и электронную почту. Также следует с осторожностью открывать важные аккаунты, которые связаны с другими страницами или учетными записями.

Руководитель Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде, самостоятельного структурного подразделения ГРЧЦ Людмила Куровская отметила, что существует угроза потери личных данных пользователей, установивших VPN, а также риск заражения гаджетов опасными ПО.

«Если вы не уверены, что можете самостоятельно проверить свое устройство на наличие вредоносного ПО или удалить «следы» некогда использовавшегося VPN, не игнорируйте собственную безопасность. Лучше обратитесь в сервисный центр для проверки гаджета и при необходимости верните его к заводским настройкам», — озвучила она.

Как найти безопасный VPN?

Стоит с осторожностью отнестись к бесплатным VPN сервисам. Здесь очень актуальна поговорка «Бесплатный сыр — только в мышеловке». Если платит не пользователь, то кто-то другой. Это вызывает опасения, так как конечная цель у плательщика может быть любая: от получения ваших конфиденциальных данных до заражения устройства вредоносными вирусами. Поэтому лучше отдать предпочтения платным туннельным площадкам.

В зависимости от целей дальнейшего использования стоит выбирать конкретный сервис. Если главная забота — безопасное использование интернета, то лучше отдать предпочтение большим американским компаниям, где информация о владельцах и отношении к пользовательным данным находятся в общем доступе. В случае, когда целью является скачивание пиратских файлов с торрентов или просмотр заблокированного контента, то обратить внимание стоит на оффшорный VPN.

Отметим, что отзывы о конкретном VPN-сервисе не являются подлинно верной информацией. Во-первых, мнения у пользователей могут отличаться друг от друга в зависимости от целей использования. Во-вторых, накрутку отзывов никто не отменял.

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