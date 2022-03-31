Для строительства развязки и ТПУ для Кудрово внесли изменения в градостроительную документацию

Изменения внесены для строительства ПТУ и развязки рядом с Мурманским шоссе. Соответствующие распоряжения уже подписал губернатор Ленобласти

Комитет градостроительной политики Ленобласти завершил разработку новой редакции проекта планировки территории для строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Объект разместится займет 49 Га рядом с «МЕГА-Дыбенко».

Само строительство будет реализовано в два этапа: продление Центральной улицы до Мурманского шоссе, а затем проведение реконструкции существующего путепровода к ТК «МЕГА». Ленобласть получила уже на эти цели инфраструктурный кредит из федерального бюджета в размере 4 млрд рублей.

Создание развязки предусматривает реконструкцию путепровода до ТЦ «МЕГА-ИКЕА» над шоссе, который осенью 2018 года перешел в собственность Ленобласти

Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».