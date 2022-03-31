«Бой под стенами Парижа» пройдет в Тайцах

Увидеть красочное зрелище могут все желающие. Вход на территорию парка бесплатный.

2 апреля в 12.00 на территории дворцово-паркового ансамбля усадьбы Демидовых «Тайцы» Участники военно-исторических клубов Ленинградской области и Санкт-Петербурга восстанавят эпизод похода Русской Императорской армии к предместьям Парижа в марте 1814 года и вхождения Императора Александра I в Париж.

Действие будут комментировать историки и реконструкторы. Зрители смогут узнать для себя множество интересных исторических фактов: чем отличаются «тяжелая пехота» и «легкая пехота», как заряжается кремнёвое ружье, откуда произошло слово «бистро» и другие.

Напомним, что усадьба Демидовых находится недалеко от поселка Тайцы вдали от туристических маршрутов, особняк построил промышленник Александр Демидов в 1770 году. К сожалению, сейчас усадьба пребывает в плачевном состоянии. Путеводители по Ленобласти включают ее в десятку самых красивых заброшенный усадеб региона.