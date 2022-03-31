Теннисистка из Гатчины выиграла выиграла три медали на Первенстве России

На Первенстве России по спорту глухих в дисциплине «настольный теннис» Татьяна Чикунова два золота и одно серебро.

Татьяна — воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва «НИКА». Ранее в этом году она заняла 1 место в парном женском разряде и 2 место в одиночном женском разряде на Чемпионате России по спорту глухих и получила право принять участие в составе сборной России в Сурдолимпийских играх 2022 года.

Ранее спортсменки из Гатчинского района Ленобласти завоевали второе место на Первенстве России среди молодежи по настольному теннису, который также прошел в Чебоксарах.