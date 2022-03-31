Таможня Ивангорода ежесуточно пропускает сотни грузовиков через границу

Ведомство регистрирует небывалый трафик грузовых авто с товарами, отбывающих в Эстонию.

Информация об этом появилась на сайте СЗТУ днем, 31 марта.

Таможня Ивангорода фиксирует увеличение количества грузовых автомобилей, вывозящих товары в Эстонию. Однако пропускная способность таможенного поста ограничена, из-за чего на границе могут образовываться очереди.

Оформленные транспортные средства международной перевозки вынуждены скапливаются на мосту через реку Нарова между городами Ивангород и эстонским городом Нарва в ожидании прибытия в сопредельный пункт пропуска, — передают в ведомстве.

Как уточнил таможенный орган, пропускная способность таможенного поста «Ивангород» составляет 200 транспортных средств международной перевозки в обе стороны в сутки (100 на въезд и 100 на выезд). В марте этого года через пропускной пункт выезжало 135 транспортных средств.