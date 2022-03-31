Президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными государствами.

Страны, вошедшие в этот список, должны открыть счета в российских банках. С них будет вестись оплата газа. Порядок вступит в силу 1 апреля.

Отмечается, что отказ стран платить за топливо в рублях будет считаться неисполнением обязательств, и в таком случае действующие контракты будут остановлены.

Рассказываем, какие возможные последствия грозят Европе в случае отказа расплачиваться за газ российской валютой.