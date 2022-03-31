В Петербурге сожгли 21 тонну наркотического мака — фото

Крупную партию семян мака с содержанием наркотического вещества задержали на Котлинском таможенном посту в Петербурге.

Партия семян «голубого мака» была расфасована в 840 бумажных мешков по 25 килограммов. Общий вес – 21 тонна. Эксперты выяснили, что в составе партии содержится почти 2% наркотического средства, сообщили в пресс-службе Петербургской таможни.

При этом организация-получатель не предоставила лицензию на импорт продукции, содержащей наркотическое вещество. Возбуждено два административных дела.

По решению суда мак конфисковали и сожгли в печи.

Фот о: пресс-служба Санкт-Петербургской таможни