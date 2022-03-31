«Википедии» грозит штраф до 4 млн рублей

Интернет-энциклопедию «Википедия» привлекут к административной ответственности за отказ удалять недостоверную информацию.

Роскомнадзор может инициировать административное делопроизводство в отношении «Википедии». Поводом к этому стало нарушение сервисом ст. 13.41 КоАП РФ — «Неудаление недостоверных общественно значимых материалов и иной запрещенной в России информации».

По требованию Генпрокуратуры, Роскомнадзор уведомил администрацию сайта о необходимости удалить недостоверную информацию о действиях российских Вооруженных сил на территории Украины. По мнению Генпрокуратуры, эти данные дезинформируют российских пользователей.