«Википедии» грозит штраф до 4 млн рублей

Автор: Анастасия Щербакова
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Интернет-энциклопедию «Википедия» привлекут к административной ответственности за отказ удалять недостоверную информацию.

Роскомнадзор может инициировать административное делопроизводство в отношении «Википедии». Поводом к этому стало нарушение сервисом ст. 13.41 КоАП РФ — «Неудаление недостоверных общественно значимых материалов и иной запрещенной в России информации».

По требованию Генпрокуратуры, Роскомнадзор уведомил администрацию сайта о необходимости удалить недостоверную информацию о действиях российских Вооруженных сил на территории Украины. По мнению Генпрокуратуры, эти данные дезинформируют российских пользователей.

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