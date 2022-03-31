Любители техники Apple вместо магазинов теперь ходят в сервисы ремонта

За март текущего года спрос на ремонт электроники вырос на 45%. Лидирует в возросшем спросе на ремонтные услуги починка техники Apple.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на сервис «Авито Услуги», россияне в среднем на 40% чаще, по сравнению с февралем, стали ремонтировать технику Apple. Связано это с приостановкой поставок продукции компании в Россию. Наиболее высокий рост спроса на ремонт фиксируется в Москве и Петербурге — на 30%.

Также и выросло количество предложений от специалистов ремонта — на 77%. Популярнее всего оказался ремонт техники в Омске — рост составил 110% по сравнению с мартом прошлого года. На втором и третьем местах — Иркутск (+104%) и Москва (+77%).