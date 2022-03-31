Женщина скончалась по пути в больницу после квартирного пожара в Шушарах

Пожарные тушили квартиру в пятиэтажном доме в Шушарах. Ее хозяйку спасти не удалось.

Об этом вечером, 31 марта, пишет Фонтанка со ссылкой на экстренные службы.

Информация о возгорании в доме № 14 на Школьной улице в Шушарах поступила в районе 19:00. В квартире вспыхнула кухня. Уже через 35 минут пламя удалось погасить. Из задымленного помещения эвакуировали женщину.

Некоторое время пострадавшая была в сознании, с места происшествия ее забрала реанимация, однако по пути в больницу она скончалась.