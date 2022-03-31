В Ленобласти молодой человек угнал «Мерседес» собственного дяди, угрожая ножом

Ранее 23-летний угонщик уже отсидел внушительный срок в тюрьме за грабежи.
Об этом стало известно порталу 78.ru 31 марта.
Так, два дня назад в полицию обратился 47-летний житель Ленобласти с заявлением об угоне его дорогостоящего автомобиля. Нападение с ножом на заправке у поселка Ям-Ижора совершил его племянник.
По факту угона иномарки за 3 млн рублей было возбуждено уголовное дело. Уже на следующий день, 30 марта, «Мерседес» нашли в Петербурге на улице Олеко Дундича. Иномарка была возвращена хозяину под расписку.
Угонщик неоднократно привлекался к уголовной ответственности. За один из грабежей он получил 11 лет лишения свободы.
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31.03.2022 63