В Ленобласти молодой человек угнал «Мерседес» собственного дяди, угрожая ножом

Ранее 23-летний угонщик уже отсидел внушительный срок в тюрьме за грабежи.

Об этом стало известно порталу 78.ru 31 марта.

Так, два дня назад в полицию обратился 47-летний житель Ленобласти с заявлением об угоне его дорогостоящего автомобиля. Нападение с ножом на заправке у поселка Ям-Ижора совершил его племянник.

По факту угона иномарки за 3 млн рублей было возбуждено уголовное дело. Уже на следующий день, 30 марта, «Мерседес» нашли в Петербурге на улице Олеко Дундича. Иномарка была возвращена хозяину под расписку.

Угонщик неоднократно привлекался к уголовной ответственности. За один из грабежей он получил 11 лет лишения свободы.