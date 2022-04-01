Назван напиток, зависимость от которого убивает. И это не алкоголь

Чрезмерное употребление этого напитка бьет по сердцу, разрушает пищеварение, вредит нервной системе и может спровоцировать проблемы у мужчин. Как сообщает врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова, этот напиток – кофе.

Если пить по 8-10 чашек в день, то нервная система серьезно пострадает: у человека нарушится восприимчивость, упадет работоспособность и начнется бессонница. Кроме того, у мужчин от переизбытка кофе может пострадать эрекция.

При большом количестве выпитого кофе сердце работает на износ, появляется изжога на фоне усиления секреции желудочного сока.

«А если человек при этом еще и курит, то происходит просто убийство пищевода», – отмечает Дианова

Признаки, что вы перебрали с кофе: учащенное мочеиспускание, диарея, повышенная тревожность, учащенный пульс, головная боль.