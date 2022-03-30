Свиристели пугают петербуржцев своими пьяными обмороками. Что можно и нельзя делать с лежащей птицей?

В соцсетях появились фотографии птиц, лежащих на земле. Пользователи обеспокоены произошедшим, но переживать не стоит. Это свиристели, которые ежегодно пугают россиян своими пьяными обмороками. Они пьянеют от забродивших по весне ягод.

Их нельзя убивать, выкидывать в снег и мусорные корзины. Можно переложить на траву с тротуара или проезжей части, положить в коробочку и перенести в укромное место. Птица очнется и улетит. Однако если на улице холодно, она может замерзнуть.

Свои мысли на этот счет высказал орнитолог Владимир Храбрый в беседе с «Петербургским дневником».

«Свиристеля можно взять домой и отогреть, а можно не трогать. Какого-то унифицированного метода на этот счет не существует», – рассказал Владимир Храбрый

В ближайшее время свиристели покинут Санкт-Петербург и отправятся к местам размножения.