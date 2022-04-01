Сегодня, 1 апреля, в регионе начался весенний призыв пройдет, продлиться он по 15 июля 2022 года.

В Ленобласти начинают работать призывные комиссии, врачи готовятся к проведению медицинского освидетельствования новобранцев.

«Призывники не будут направляться ни в какие горячие точки», ― отметил накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Срок службы составляет один год. Военному призыву подлежат граждане от 18 до 27 лет. Почти все жители Ленобласти будут направлены в воинские части, дислоцирующиеся в пределах Западного военного округа.

Будущих солдат и их родителей интересует множество вопросов о службе. Отправляют ли ленинградских призывников на Дальний Восток? Можно ли пользоваться мобильным телефоном в части? Практикуются ли наряды вне очереди? Чем кормят срочников? На эти и другие вопросы отвечает военный комиссар Ленинградской области Петр Ашхарумов.