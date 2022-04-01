Власти Ленобласти будут еженедельно сообщать в ФАС о повышении цен на стройматериалы, лекарства и продукты

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил профильным комитетам еженедельно направлять в Федеральную антимонопольную службу информацию о о повышении цен на стройматериалы, жизненно важные и льготные лекарства, а также на основные продукты питания и услуги.
«По тем стройматериалам, где сегодня цены выросли более чем на 20 %, подготовим мое обращение к руководству ФАС России с указанием предприятия для выяснения обоснованности повышения цен», — пообещал Дрозденко.
Также информация о ценах будет направляться главам районов Ленобласти.
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