Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность роста цен на офисную бумагу.

Проверки начались после роста числа жалоб от потребителей. Так, в Петербурге цены на офисную бумагу поднялись в пять раз — упаковка пачки А4 стоит 1 500 рублей.

Антимонопольная служба запросила у крупных производителей бумаги всю необходимую для проверки информацию. К продавцам, установившим экономически необоснованные цены, будут применены меры реагирования, сообщили в ведомстве.

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