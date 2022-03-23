Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность роста цен на офисную бумагу.
Проверки начались после роста числа жалоб от потребителей. Так, в Петербурге цены на офисную бумагу поднялись в пять раз — упаковка пачки А4 стоит 1 500 рублей.
Антимонопольная служба запросила у крупных производителей бумаги всю необходимую для проверки информацию. К продавцам, установившим экономически необоснованные цены, будут применены меры реагирования, сообщили в ведомстве.
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