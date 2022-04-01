Средний размер ипотеки в Ленобласти вырос на 47% за месяц

В феврале 2022 года средний размер ипотечного кредита в Ленобласти составил 4,74 млн рублей, что на 47,3% больше, чем в феврале прошлого года.

В России в феврале средний чек ипотечного кредита вырос на 4,2% по сравнению с месяцем ранее и составил 4,03 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй.

Сильнее всего ипотечный чек вырос в Татарстане — на 62,4% и Краснодарском крае — на 60,7%. В Москве и Петербурге — на 26% и 35% соответственно. Самая большая средняя сумма кредитов на жилье зафиксирована в Москве — 8,04 млн, Московской области — 6,27 млн, Петербурге — 5,26 млн и Приморском крае — 4,48 млн руб.

Напомним, с 1 апреля в России скорректировали условия льготной ипотеки на квартиры в новостройках. Ставку увеличили с 7 до 12%.