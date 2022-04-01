Аэропорт Пулково на 31% снизил цены на ПЦР-тесты после вмешательства Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Во время проверки ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» прокурор установил, что лаборатория компании необоснованно завысила стоимость ПЦР-теста, включив в нее НДС, которым медицинские услуги не облагаются. Также оказались завышены расценки за услуги подрядной организации, осуществлявшей анализ биоматериалов, стоимость которых также входила в цену ПЦР-исследования, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Руководителю юридического лица было внесено представление об устранении нарушений, после чего стоимость услуг на проведение экспресс-тестирования снижена на 31%.