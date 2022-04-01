У россиян есть возможность получить новую профессию бесплатно

В России стартовала программа бесплатного переобучения, которая включает более 23 тысяч образовательных курсов.

Портал Объясняем.рф публикует подробности новой образовательной программы, стартовавшей в России. Доступ к ней смогу получить несколько категорий граждан.

В основном, это люди, не достигшие возраста 35 лет. В эту категорию входят:

студенты последних курсов колледжей и вузов, которые не могут найти работу по специальности;

те, у кого нет профессионального или высшего образования;

те, кто окончил учёбу или отслужил в армии, но после этого в течение 4 месяцев не смог трудоустроиться;

те, у кого возник риск лишиться имеющейся работы.

Кроме того, на участие в программе претендуют безработные мамы детей дошкольного возраста, женщины в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет и люди старше 50 лет.

В планах правительства расширить программу, чтобы бесплатное переобучение смогли пройти все, кто оказался без работы или рискует её потерять, вне зависимости от возраста.

Обучение будет организовано такими образовательными организациями, как Ворлдскиллс Россия, Томский государственный университет и РАНХиГС.