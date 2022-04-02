Первоклассница получила множество переломов при падении с горки в Кузьмоловском

Автор: Гузель Галимова
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Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел поздним вечером 31 марта. Семилетняя девочка упала с горки на детской площадке на Новой улице в поселке Кузьмоловский во Всеволожском районе Ленобласти. Ребенка госпитализировали с различными переломами в тяжелом состоянии.

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31.03.2022 131

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Сообщается, что семья девочки благополучная и полная, на учете не состоит.

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