Первоклассница получила множество переломов при падении с горки в Кузьмоловском

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел поздним вечером 31 марта. Семилетняя девочка упала с горки на детской площадке на Новой улице в поселке Кузьмоловский во Всеволожском районе Ленобласти. Ребенка госпитализировали с различными переломами в тяжелом состоянии.
Вам будет интересно
Следственный комитет Ленобласти завершил расследование уголовного дела против 45-летнего жителя Малого Карлино, который распространял детскую порнографию. Как сообщили в пресс-службе следком,...
31.03.2022 131
Выясняются все обстоятельства произошедшего. Сообщается, что семья девочки благополучная и полная, на учете не состоит.