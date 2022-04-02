Мокрый снег и до +5°C — погода в Ленобласти на 3 апреля

Автор: Гузель Галимова
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В воскресенье, 3 апреля, в Ленобласти ожидается переменная облачность.

Ночь пройдет без существенных осадков, утром и днем местами ожидается небольшой снег, мокрый снег. Ветер ночью переменный слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -6…-11°C, местами -12…-17°C, днем 0…+5°C. Ночью на дорогах местами гололедица.

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