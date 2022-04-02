Названа альтернатива оплате “замороженными” банковскими картами

Финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова раскрыла альтернативный способ оплаты онлайн при заблокированной карте. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По ее словам, после того как российские карты ряда международных платежных систем перестали действовать за рубежом, многие перешли на оплату через электронные кошельки, которые по сути являются альтернативой банковскому счету.

Финансист подчеркнула, что и с помощью электронного кошелька можно производить оплату на маркетплейсах и зарубежных площадках.

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Причем открыть электронный кошелек гораздо быстрее и проще, чем завести счет в банке или получить привычную нам карту – достаточно в Cети найти соответствующий ресурс.