Матвиенко предложила сделать еще один выходной в России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сделать нерабочим День единения народов России и Беларуси, который отмечается 2 апреля.

«В этом году праздник выпал на выходные. Хотя, мне кажется, подчеркну, это мое мнение, день единения наших народов достоин занять место в календаре не только как праздничный, но и как нерабочий. И в России, и в Беларуси», – написала она в своем Telegram-канале.

По мнению Матвиенко, этот день является большим для обоих государств. Она считает, что сегодняшний праздник можно поставить в один ряд с такими праздниками, как День России и День народного единства.

Напомним, Дворцовый мост сегодня вечером, 2 апреля, подсветят цветами флагов России и Беларуси в честь Дня единения народов двух стран.