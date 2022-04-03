В России запущен аналог Google Pay и Apple Pay

Новый сервис быстрых платежей получил название «СБПэй».

Сервис начал работу с пятницы, 1 апреля. «СБПэй» как и аналогичные иностранные приложения, позволяет считывать QR-коды для оплаты или использовать NFC-модуль, передает пресс-служба Московского кредитного банка.

Для корректной работы сервиса «СБПэй» потребуется смартфон с операционной системой Android 6.0 и выше, или iPhone с iOS 13 и более.

Ранее мы писали, что в России началась разработка аналога запрещенного в России за экстремистскую деятельность Instagram (Meta*). Разработчик «Росграма» уже рассказал о его особенностях.

*(Компания Meta решением Тверского суда города Москвы 21 марта 2022 года признана запрещенной на территории России за экстремистскую деятельность).