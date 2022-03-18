Разработчик российского аналога Instagram рассказал о его особенностях

Разработчики «Россграма» намерены внедрить собственную систему монетизации.
Главный разработчик «Россграм» Александр Зобов поделился подробностями функционала будущего онлайн-сервиса. Его запуск планируется 28 марта этого.
Так, среди инструментов социальной сети станут следующие:
- Собственная система монетизации и доступ к платному контенту (возможность блогерам зарабатывать).
- Краудфандинг (возможность собирать с аудитории деньги на свои проекты).
- Реферальная программа (вознаграждение за привлечение друзей на платформу).
- Обещают высокий уровень безопасности персональных данных.
- В ближайшем будущем в «Rossgram» можно будет перенести все свои данные из «Instagram».
- Планируется разработка рекламного кабинета для создания пользователями таргетированной рекламы.
- Пользователи из-за рубежа смогут создать аккаунт в приложении, но оно будет полностью на русском языке.
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16.03.2022 331