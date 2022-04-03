Российские военные уничтожили нефтезавод под Одессой — видео

Минобороны РФ сообщило об уничтожении нефтеперерабатывающего завода и складов ГСМ в районе Одессы. Удар по объекту производился высокоточной ракетой.

Об этом утром, 3 апреля, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенков.

Сегодня утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожен нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе города Одесса, с которых осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск на Николаевском направлении, — передает Конашенков.

Также в сети появляются видео последствия высокоточного удара. Жертв среди местного населения нет.