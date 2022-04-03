Работа по содержанию договора между Россией и Украиной продолжится 4 апреля

Владимир Мединский заявил, что подготовка текста документа велась в предыдущие два дня. Завтра она продолжится.

Об этом РИА Новости сообщает в воскресенье, 3 апреля.

Как поделился глава переговорной группы Владимир Мединский, работа по тексту договора между Москвой и Киевом на уровне экспертов и глав делегаций возобновится завтра, 4 апреля.

Подтвержу, что работа по тексту договора на уровне экспертов и глав делегаций в дистанционном формате проводилась 1-2.04 и возобновится в понедельник, — говорится в Telegram-канале Мединского.