Видео: петербуржец устроил опасную прогулку с детьми по льду Невы

Очевидец поделился кадрами, где глава семейства провел своим детям «экскурсию» на тающем льду Шкиперского протока.

Крайне возмущённый автор ролика поделился с tg-каналом Mash на Мойке видео, где один взрослый и двое детей бродят по большой Неве у Шкиперского протока. По его словам, подобную картину в этой местности он наблюдает ежедневно и потому уже порядком устал от безответственности некоторых граждан.

А потом удивляемся, почему люди тонут, — сетует автор ролика.