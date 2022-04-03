Видео: петербуржец устроил опасную прогулку с детьми по льду Невы

Очевидец поделился кадрами, где глава семейства провел своим детям «экскурсию» на тающем льду Шкиперского протока.
Крайне возмущённый автор ролика поделился с tg-каналом Mash на Мойке видео, где один взрослый и двое детей бродят по большой Неве у Шкиперского протока. По его словам, подобную картину в этой местности он наблюдает ежедневно и потому уже порядком устал от безответственности некоторых граждан.
А потом удивляемся, почему люди тонут, — сетует автор ролика.
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03.04.2022 56