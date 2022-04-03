Россиянам запретили высаживать на грядках гавайскую розу и голубой лотос

Юрист рассказала, за культивирование каких растений владелец огорода может столкнуться с проблемами с законом.

Порталу Лента.ру эксперт по заключениям ЕЮС Надежда Федорчук опровергла убеждение многих садоводов, что они могут высаживать на своей земле все подряд. Как оказалось, это не так.

Специалист напомнила, что российское законодательство предусматривает список растений, запрещенных в стране для культивации. В основном, они все содержат запрещенные вещества, используемые в производстве наркотиков либо просто содержат их в малом количестве. Однако этого достаточно, чтобы нести ответственность перед судом.

Так, в постановлении правительства от 2010 года на земельных участках нельзя выращивать розы гавайские, голубой лотос и мимозу хостилис. При этом, незнание закона не освобождает от ответственности.

Фото: Pixabay/ Гавайская роза Фото: Pixabay/ Лотус Фото: Pixabay/ Мимоза хостилис

«За выращивание в крупных и особо крупных размерах растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, предусмотрена уголовная ответственность по статье 231 Уголовного кодекса Российской Федерации», — заключила она.